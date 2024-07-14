Алаудинов показал видео пленения спецназом "Ахмат" трёх солдат ВСУ

Бойцы спецназа "Ахмат" взяли в плен трёх украинских военнослужащих, рассказал его командир, генерал-майор Апти Алаудинов. Это стало результатом грамотно спланированной диверсионно-штурмовой операции.

Алаудинов показал пленение спецназом "Ахмат" трёх солдат ВСУ. Видео © Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"

"Бойцами группы Шустрого спецназа "Ахмат" совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа взяты в плен ещё трое солдат противника", — написал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ в телеграм-канале.