С первого выстрела: Российские артиллеристы уничтожили украинский расчёт БПЛА в зоне СВО
Минобороны: Группировка "Запад" с первого выстрела уничтожила расчёт БПЛА ВСУ
В зоне спецоперации на востоке Украины расчёт буксируемого орудия "Нона-К" из мотострелковой бригады 1-й танковой армии группировки войск "Запад" успешно уничтожил точку взлёта и расчёт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. По данным Министерства обороны Российской Федерации, это произошло с первого выстрела.
Артиллеристы с первого выстрела уничтожили точку взлёта и расчёт БПЛА ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
"В этот раз расчёт буксируемого орудия "Нона-К" уничтожил расчёт и точку взлёта БПЛА противника с первого выстрела", — заявили в оборонном ведомстве.
Расчёты орудия "Нона-К" оперативно реагируют на обнаружение украинских БПЛА, которые постоянно осуществляют разведывательные миссии над позициями Вооружённых сил Украины. Они используют разнообразные типы снарядов, включая осколочно-фугасные и кумулятивные заряды, что позволяет эффективно выполнять поставленные огневые задачи.
Ранее Вооружённые силы Российской Федерации атаковали завод по производству взрывчатых веществ, предназначенных для Вооружённых сил Украины. Кроме того, была уничтожена радиолокационная станция П-18. Действия включали использование оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии, направленных на поражение скоплений военной техники и живой силы ВСУ в 136 районах.
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