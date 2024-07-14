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14 июля, 04:53

С первого выстрела: Российские артиллеристы уничтожили украинский расчёт БПЛА в зоне СВО

Минобороны: Группировка "Запад" с первого выстрела уничтожила расчёт БПЛА ВСУ

В зоне спецоперации на востоке Украины расчёт буксируемого орудия "Нона-К" из мотострелковой бригады 1-й танковой армии группировки войск "Запад" успешно уничтожил точку взлёта и расчёт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. По данным Министерства обороны Российской Федерации, это произошло с первого выстрела.

Артиллеристы с первого выстрела уничтожили точку взлёта и расчёт БПЛА ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

"В этот раз расчёт буксируемого орудия "Нона-К" уничтожил расчёт и точку взлёта БПЛА противника с первого выстрела", — заявили в оборонном ведомстве.

Расчёты орудия "Нона-К" оперативно реагируют на обнаружение украинских БПЛА, которые постоянно осуществляют разведывательные миссии над позициями Вооружённых сил Украины. Они используют разнообразные типы снарядов, включая осколочно-фугасные и кумулятивные заряды, что позволяет эффективно выполнять поставленные огневые задачи.

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Ранее Вооружённые силы Российской Федерации атаковали завод по производству взрывчатых веществ, предназначенных для Вооружённых сил Украины. Кроме того, была уничтожена радиолокационная станция П-18. Действия включали использование оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии, направленных на поражение скоплений военной техники и живой силы ВСУ в 136 районах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Кирилл Сосновских
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