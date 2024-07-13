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13 июля, 02:30

Артиллеристы из Царь-гаубицы превратили в пепел склад боеприпасов ВCУ

МО РФ: Расчёты "Мста-С" из группировки "Запад" уничтожили склад боеприпасов ВCУ

Российские военнослужащие продолжают наносить удары по противнику в зоне проведения специальной военной операции. Как передаёт Минобороны РФ, недавно расчёты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки "Запад" уничтожили принадлежащий украинским войскам склад боеприпасов.

Боевая работа расчётов "Мста-С" в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Артиллерийские расчёты самоходных гаубиц "Мста-С" 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" заблаговременно предотвратили подвоз боекомплекта различного типа и калибра на позиции ВСУ, уничтожив склад с боеприпасами в зоне проведения специальной военной операции", — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ведомстве рассказали, что с помощью беспилотников были вскрыты позиции и перемещение украинских военных среди гражданских строений. В результате после получения координат российская артиллерия на расстоянии до 13 километров поразила цели осколочно-фугасными боеприпасами.

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Ранее Минобороны сообщало, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 атаковали замаскированную технику и живую силу ВСУ. Там заявили, что удары были нанесены авиационными бомбами ФАБ-500, оснащёнными модулем планирования и коррекции.

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Telegram / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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