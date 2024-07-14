Минобороны показало, как ФАБ-3000 бьёт по пункту временной дислокации ВСУ

Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ. Для этого использовалась авиабомба ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Су-34 применяет ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

На видео — то, как бомбу крепят к самолёту, после чего, набрав высоту, сбрасывают, и она поражает цель. Экипаж благополучно вернулся на аэродром. По словам лётчика-бомбардировщика, не считаться с её мощностью невозможно.

"ФАБ-3000 способна поражать очень укреплённые цели, долговременные сооружения, углублённые командные пункты. С боевой мощью данной бомбы нельзя не считаться. Сложно представить цель, которую нельзя было поразить", — сказал он.