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11 июля, 13:26

Названы сроки отправки на фронт первого нацбата ВСУ из зэков

Малюська: Первый батальон ВСУ из заключённых отправится на фронт до конца лета

Первое подразделение Вооружённых сил Украины из заключённых отправится на фронт до конца лета. Всего Киев намерен привлечь в ряды армии около 15 тысяч отбывающих наказание. Об этом в интервью газете Financial Times сообщил министр юстиции Незалежной Денис Малюська.

Пополнение из мест не столь отдалённых ожидается в ВСУ в рамках закона Владимира Зеленского о добровольной мобилизации заключённых. На первом этапе планировалось, что в украинскую армию призовут около пяти тысяч осуждённых, но "в лучшем случае" это число может вырасти втрое, заметил Малюська. По его словам, командиры ВСУ уже посещали колонии и тюрьмы в поисках новобранцев.

К настоящему времени желание вступить в армию изъявили 5196 заключённых, но 368 из них отказали по состоянию здоровья. Ещё 2872 человека уже освободили из мест лишения свободы и отправили в учебные центры, где они будут проходить подготовку не менее двух месяцев.

"Они, как ожидается, будут направлены на линию фронта к концу лета", сказал глава Минюста.

Тем временем пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ объявила о создании в её составе батальона "Характерники" из освобождённых зэков. Члены нового нацбата уже приняли присягу.

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Ранее Life.ru писал, что шестеро заключённых, которые согласились вступить в ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области. Некоторые украинские издания сообщали, что сбежавшие в военной форме и вооружены.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Андрей Бражников
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