Новый командующий Объединёнными силами ВСУ Андрей Гнатов является военным преступником, который два года назад трусливо бежал из Мариуполя. Об этом заявил в беседе с РИА "Новости" председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Именно по приказу Гнатова совершались военные преступления в Мариуполе весной 2022 года. Это яркий пример украинского вояки – боевика-нациста, при этом, конечно же, трусливого. Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчинённых", — сообщил Рогов.

Предшественник Андрея Гнатова, несколько дней назад уволенный с должности командующего Объединёнными силами ВСУ, также отличился на Украине: Юрий Содоль прозевал прорыв Армии России из-за пьянки. Также Содоля критиковал начальник штаба полка "Азов"* Богдан Кротевич. Он обвинил генерала в различных преступлениях, в том числе и в работе на Москву.