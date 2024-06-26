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Регион
26 июня, 02:01

"Чуть ли не в женской одежде": Новый командующий ВСУ трусливо бежал из Мариуполя под видом беженца

Рогов: Новый командующий ВСУ Гнатов бежал из Мариуполя в 2022-м под видом беженца

Новый командующий Объединёнными силами ВСУ Андрей Гнатов. Обложка © wikipedia / Mil.gov.ua

Новый командующий Объединёнными силами ВСУ Андрей Гнатов. Обложка © wikipedia / Mil.gov.ua

Новый командующий Объединёнными силами ВСУ Андрей Гнатов является военным преступником, который два года назад трусливо бежал из Мариуполя. Об этом заявил в беседе с РИА "Новости" председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Именно по приказу Гнатова совершались военные преступления в Мариуполе весной 2022 года. Это яркий пример украинского вояки – боевика-нациста, при этом, конечно же, трусливого. Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчинённых", — сообщил Рогов.

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Предшественник Андрея Гнатова, несколько дней назад уволенный с должности командующего Объединёнными силами ВСУ, также отличился на Украине: Юрий Содоль прозевал прорыв Армии России из-за пьянки. Также Содоля критиковал начальник штаба полка "Азов"* Богдан Кротевич. Он обвинил генерала в различных преступлениях, в том числе и в работе на Москву.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Оксана Попова
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