Зеленский уволил командующего Содоля, прозевавшего прорыв Армии России из-за пьянки
Зеленский заменил командующего Объединёнными силами ВСУ Содоля на Гнатова
Генерал-лейтенант Юрий Содоль. Фото © Командування Об'єднаних Сил ЗСУ
На Украине продолжается кадровая чистка: на этот раз Владимир Зеленский уволил командующего Объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля после жесточайшей критики из-за прорыва Российской армии в районе Торецка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом он сообщил в ходе своего ежедневного видеообращения в телеграм-канале.
"Я принял решение заменить командующего Объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым", — сказал Зеленский.
Командование Объединённых сил ВСУ было учреждено в 2019 году, Содоль возглавил его в феврале 2024-го. Получается, на этом посту он продержался всего около четырёх месяцев. В последнее время Содоля активно критиковали. В частности, депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что во время пропущенного прорыва на Торецк он якобы "пьянствовал в одесском ресторане". Также против Содоля написал заявление в ГБР Незалежной начальник штаба полка "Азов"* Богдан Кротевич. Он обвинил генерала в различных преступлениях, в том числе и в работе на Москву.
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления госохраны. О причине такого решения не сообщается. Известно, что Рудь был начальником Управления госохраны с 2019 года. Данное ведомство подчиняется целиком и полностью главе государства.
* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.