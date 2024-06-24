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Регион
24 июня, 17:31

Зеленский уволил командующего Содоля, прозевавшего прорыв Армии России из-за пьянки

Зеленский заменил командующего Объединёнными силами ВСУ Содоля на Гнатова

Генерал-лейтенант Юрий Содоль. Фото © Командування Об&#x27;єднаних Сил ЗСУ

Генерал-лейтенант Юрий Содоль. Фото © Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

На Украине продолжается кадровая чистка: на этот раз Владимир Зеленский уволил командующего Объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля после жесточайшей критики из-за прорыва Российской армии в районе Торецка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом он сообщил в ходе своего ежедневного видеообращения в телеграм-канале.

"Я принял решение заменить командующего Объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым", — сказал Зеленский.

Командование Объединённых сил ВСУ было учреждено в 2019 году, Содоль возглавил его в феврале 2024-го. Получается, на этом посту он продержался всего около четырёх месяцев. В последнее время Содоля активно критиковали. В частности, депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что во время пропущенного прорыва на Торецк он якобы "пьянствовал в одесском ресторане". Также против Содоля написал заявление в ГБР Незалежной начальник штаба полка "Азов"* Богдан Кротевич. Он обвинил генерала в различных преступлениях, в том числе и в работе на Москву.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления госохраны. О причине такого решения не сообщается. Известно, что Рудь был начальником Управления госохраны с 2019 года. Данное ведомство подчиняется целиком и полностью главе государства.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

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Наталья Исакова
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