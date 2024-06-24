Зеленский уволил командующего Содоля, прозевавшего прорыв Армии России из-за пьянки

На Украине продолжается кадровая чистка: на этот раз Владимир Зеленский уволил командующего Объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля после жесточайшей критики из-за прорыва Российской армии в районе Торецка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом он сообщил в ходе своего ежедневного видеообращения в телеграм-канале.

Командование Объединённых сил ВСУ было учреждено в 2019 году, Содоль возглавил его в феврале 2024-го. Получается, на этом посту он продержался всего около четырёх месяцев. В последнее время Содоля активно критиковали. В частности, депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что во время пропущенного прорыва на Торецк он якобы "пьянствовал в одесском ресторане". Также против Содоля написал заявление в ГБР Незалежной начальник штаба полка "Азов"* Богдан Кротевич. Он обвинил генерала в различных преступлениях, в том числе и в работе на Москву.