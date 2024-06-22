Главкома ВСУ заподозрили в работе на Россию из-за прорыва у Торецка

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с обвинениями в адрес командования Вооружённых сил Украины (ВСУ) из-за прорыва Российской армии в районе Торецка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом нардеп написала в соцсетях и обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в работе на Россию.

"Очередное преступление руководителя Восточным фронтом генерала Юрия Содоля: прорыв на Торецк. Сейчас мы лишились позиций, которые были с 2014 года", — заметила Безуглая в Telegram-канале.

Депутат утверждает, что Содоль за сутки до прорыва перебросил к этому участку фронта подразделение с неопытными бойцами. Безуглая считает, что действия генерала свидетельствуют не только о преступной халатности, но и о сознательном причинении вреда государству. Нардеп назвала офицера пособником врага и поставила под сомнение правильность действий главкома Сырского.

"Сырский — сообщник или не контролирует ситуацию?" — задалась она вопросом.