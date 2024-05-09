Зеленский уволил начальника своей охраны
Зеленский уволил начальника Управления госохраны Украины Рудя
На Украине продолжается кадровая чистка — на этот раз Владимир Зеленский уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны. Соответствующий указ появился на сайте Зеленского.
О причине такого решения не сообщается. Известно, что Рудь был начальником Управления госохраны с 2019 года. Данное ведомство подчиняется целиком и полностью главе государства, в его задачу входит охрана высших должностных лиц, в первую очередь обеспечение безопасности президента.
Ранее стало известно, что Зеленский уволил Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья. При этом за ним сохранено право ношения военной формы. Также с сегодняшнего дня экс-главком ВСУ официально стал послом Украины в Британии.
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