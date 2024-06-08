На Западе раскрыли, кто организовал увольнение Залужного с поста главкома ВСУ
Times: Залужного с поста главнокомандующего ВСУ помог уволить Ермак
Андрей Ермак, Валерий Залужный. Обложка © Wikipedia / Vin.gov.ua, © ТАСС / AP
Увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ организовал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом пишет издание Times со ссылкой на военных чиновников.
"Военные чиновники тем временем обвиняют 52-летнего Ермака в том, что он... организовал его [Залужного] увольнение с поста главнокомандующего ВСУ в феврале", — говорится в сообщении издания.
Как отмечают военные, Залужный был прямым конкурентом Ермака, которого обвиняют и в увольнении Александра Кубракова с поста министра инфраструктуры.
Напомним, что Залужный был уволен с поста главкома ВСУ в начале февраля текущего года. Его место занял генерал-полковник Александр Сырский. После увольнения Залужный пропал из инфополя практически на два месяца, а 8 мая объявился в Киеве и сразу стал его почётным гражданином. При этом депутаты от фракции Зеленского бойкотировали присвоение Залужному такого звания. 9 мая экс-главкома ВСУ назначили послом в Британии.