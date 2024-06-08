На Западе раскрыли, кто организовал увольнение Залужного с поста главкома ВСУ

Увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ организовал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом пишет издание Times со ссылкой на военных чиновников.

"Военные чиновники тем временем обвиняют 52-летнего Ермака в том, что он... организовал его [Залужного] увольнение с поста главнокомандующего ВСУ в феврале", — говорится в сообщении издания.