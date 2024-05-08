Депутаты от фракции Зеленского повели себя странно во время голосования по Залужному
Депутаты от "Слуги народа" бойкотировали присвоение Залужному почётного звания
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Депутаты пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Киевсовете не стали голосовать за присвоение звания "Почётный гражданин Киева" экс-главкому ВСУ Валерию Залужному. Как считает сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" в горсовете Дмитрий Белоцерковец, это было сделано по поручению Офиса президента Украины.
"12 депутатов Киевского городского совета от партии "Слуга народа" отказались голосовать. Скажу больше, они выступили и сказали, что не будут участвовать в этом, сделали демарш и вышли из зала. Это было очень странно", — пояснил Белоцерковец на YouTube-канале Борислава Берёзы.
Напомним, что Валерий Залужный накануне стал почётным гражданином украинской столицы. Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, Залужный удостоился такой чести "за личные заслуги во время обороны Киева и защиту суверенитета Украины". Кстати, ранее киевский градоначальник открыто осудил Владимира Зеленского, уволившего Залужного. По его словам, глава киевского режима совершил большую ошибку.