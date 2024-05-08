Депутаты от фракции Зеленского повели себя странно во время голосования по Залужному

Депутаты пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Киевсовете не стали голосовать за присвоение звания "Почётный гражданин Киева" экс-главкому ВСУ Валерию Залужному. Как считает сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" в горсовете Дмитрий Белоцерковец, это было сделано по поручению Офиса президента Украины.

"12 депутатов Киевского городского совета от партии "Слуга народа" отказались голосовать. Скажу больше, они выступили и сказали, что не будут участвовать в этом, сделали демарш и вышли из зала. Это было очень странно", — пояснил Белоцерковец на YouTube-канале Борислава Берёзы.