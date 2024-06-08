Ермак сильно влияет на Зеленского и фактически стал главой Украины, заявили в Британии
The Times: В Киеве всё больше обеспокоены растущим влиянием Ермака на Зеленского
Андрей Ермак и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma
Чиновники из Незалежной всё больше обеспокоены растущим влиянием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на непосредственно главаря киевского режима. Об этом пишет британская газета The Times.
"[Зеленский] полагается на главу его офиса Андрея Ермака <...>, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов", — говорится в публикации.
Дипломатические источники издания указывают, что Ермак полностью контролирует доступ к Зеленскому. Например, послы стран "Большой семёрки", надеявшиеся на личную встречу с ним, общались с Ермаком. Более того, другие собеседники издания и вовсе называли его "фактически главой государства" или "вице-президентом".
"Власть Ермака превысила полномочия всех избранных должностных лиц Украины", — пишет газета.
Ранее на Украине объяснили, зачем Запад сохраняет у власти нелегитимного Владимира Зеленского. По словам бывшего депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, он необходим для принятия непопулярных решений — например, о снижении призывного возраста в рамках мобилизации до 23 лет.