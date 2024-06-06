Экс-нардеп объяснил, зачем Запад держит нелегитимного Зеленского у власти
Экс-нардеп Килинкаров: Запад уберёт Зеленского осенью или в начале 2025 года
Запад сохраняет у власти нелегитимного Владимира Зеленского, так как хочет использовать его для решений, которыми будет недовольна большая часть граждан Украины. Об этом заявил политолог, бывший народный депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Во-первых, одним из таких решений может стать снижение призывного возраста до 23 лет. Власти захотят привлечь в украинские войска как можно больше людей путём корректировки призывного возраста.
"Не думаю, что призывной возраст повысят, но сократить его могут. Они бы с удовольствием и 18-летних позабирали, но это может взорвать украинское общество. Я думаю, что снижение возраста с 25 до 23 лет вполне возможно. Этого достаточно для того, чтобы человек закончил вуз, и после этого сразу был мобилизован. Даже если он не имеет военной специальности", — подчеркнул политолог в беседе с aif.ru.
Зеленский остаётся у власти, так как от него, по словам Килинкарова, ждут тактических побед на поле боя. Это могло бы усилить переговорные позиции, пояснил специалист. При этом Зеленский без легитимности очень уязвим — его можно быстро поменять. Однако Запад пока не готов на это пойти с политической точки зрения. Вероятно, смена власти на Украине произойдёт ближе к осени или в начале 2025 года, предположил Килинкаров.
Половина граждан Украины считает, что Владимир Зеленский не выполнил большую часть, если не все свои предвыборные обещания. 50% граждан назвали причиной этого нечестных и коррумпированных чиновников в его команде, 32% — отсутствие квалифицированных специалистов, 27% винят во всём личную некомпетентность и неопытность Зеленского.
Напомним, с 20 мая Зеленский официально никто, его полномочия истекли. При этом выборы в стране решили не проводить, сославшись на военное положение. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что вопрос о законности власти на Украине будут решать правовые системы Незалежной, а для РФ это будет важно только в случае подписания соглашений. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Зеленского военной целью, однако разрешил ему подписать акт о капитуляции.
Telegram / Zelenskiy / Official