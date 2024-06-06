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6 июня, 14:46

Экс-нардеп объяснил, зачем Запад держит нелегитимного Зеленского у власти

Экс-нардеп Килинкаров: Запад уберёт Зеленского осенью или в начале 2025 года

Запад сохраняет у власти нелегитимного Владимира Зеленскоготак как хочет использовать его для решений, которыми будет недовольна большая часть граждан Украины. Об этом заявил политолог, бывший народный депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Во-первых, одним из таких решений может стать снижение призывного возраста до 23 лет. Власти захотят привлечь в украинские войска как можно больше людей путём корректировки призывного возраста.

"Не думаю, что призывной возраст повысят, но сократить его могут. Они бы с удовольствием и 18-летних позабирали, но это может взорвать украинское общество. Я думаю, что снижение возраста с 25 до 23 лет вполне возможно. Этого достаточно для того, чтобы человек закончил вуз, и после этого сразу был мобилизован. Даже если он не имеет военной специальности", — подчеркнул политолог в беседе с aif.ru.

Зеленский остаётся у власти, так как от него, по словам Килинкарова, ждут тактических побед на поле боя. Это могло бы усилить переговорные позиции, пояснил специалист. При этом Зеленский без легитимности очень уязвим — его можно быстро поменять. Однако Запад пока не готов на это пойти с политической точки зрения. Вероятно, смена власти на Украине произойдёт ближе к осени или в начале 2025 года, предположил Килинкаров.

Путин спрогнозировал, когда от Зеленского избавятся
Путин спрогнозировал, когда от Зеленского избавятся

Половина граждан Украины считает, что Владимир Зеленский не выполнил большую часть, если не все свои предвыборные обещания. 50% граждан назвали причиной этого нечестных и коррумпированных чиновников в его команде, 32% — отсутствие квалифицированных специалистов, 27% винят во всём личную некомпетентность и неопытность Зеленского.

Напомним, с 20 мая Зеленский официально никто, его полномочия истекли. При этом выборы в стране решили не проводить, сославшись на военное положение. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что вопрос о законности власти на Украине будут решать правовые системы Незалежной, а для РФ это будет важно только в случае подписания соглашений. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Зеленского военной целью, однако разрешил ему подписать акт о капитуляции.

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Дарья Нарыкова
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