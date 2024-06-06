Запад сохраняет у власти нелегитимного Владимира Зеленского, так как хочет использовать его для решений, которыми будет недовольна большая часть граждан Украины. Об этом заявил политолог, бывший народный депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Во-первых, одним из таких решений может стать снижение призывного возраста до 23 лет. Власти захотят привлечь в украинские войска как можно больше людей путём корректировки призывного возраста.

"Не думаю, что призывной возраст повысят, но сократить его могут. Они бы с удовольствием и 18-летних позабирали, но это может взорвать украинское общество. Я думаю, что снижение возраста с 25 до 23 лет вполне возможно. Этого достаточно для того, чтобы человек закончил вуз, и после этого сразу был мобилизован. Даже если он не имеет военной специальности", — подчеркнул политолог в беседе с aif.ru.

Зеленский остаётся у власти, так как от него, по словам Килинкарова, ждут тактических побед на поле боя. Это могло бы усилить переговорные позиции, пояснил специалист. При этом Зеленский без легитимности очень уязвим — его можно быстро поменять. Однако Запад пока не готов на это пойти с политической точки зрения. Вероятно, смена власти на Украине произойдёт ближе к осени или в начале 2025 года, предположил Килинкаров.