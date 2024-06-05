Половина украинцев считает, что Зеленский не выполнил обещания

Половина граждан Украины считают, что Владимир Зеленский не выполнил большую часть, если не все свои предвыборные обещания. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведённого во второй половине мая.

Так, 18% думают, что Зеленский выполнил большую часть или даже почти все обещания. Ещё 18% уверены, что глава киевского режима выполнил половину от обещанного. А вот 50% считают, что он не сделал практически ничего или совсем ничего из того, о чём говорил во время предвыборной кампании.