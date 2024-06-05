Медведчук потребовал отправить Зеленского на нары за узурпацию власти
Медведчук: Зеленский подлежит уголовной ответственности за узурпацию власти
Владимир Зеленский нарушил сразу несколько статей Уголовного кодекса Украины, узурпировав власть после истечения срока полномочий. За незаконный захват кресла на Банковой он подлежит привлечению к ответственности, заявил в статье для Kp.ru экс-депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
"Зеленский самовольно продолжает выполнять обязанности президента, за что он подлежит привлечению к уголовной ответственности за узурпацию власти", — уверен автор.
По мнению председателя совета движения "Другая Украина", Зеленский не в одиночку провернул этот антинародный трюк. Парламент во главе со спикером Русланом Стефанчуком по Конституции должен был назначить новые выборы, но этого не произошло.
"Таким образом, Зеленский в сговоре со Стефанчуком, злоупотребляя властью и служебным положением, совершили действия, направленные на захват и удержание государственной власти. Поэтому узурпатором власти является не только Зеленский, но и его подручный Стефанчук", — добавил Медведчук.
Бывший украинский комик перестал быть легитимным руководителем киевского режима 20 мая. За полгода до этого Рада приняла декларацию о запрете выборов во время вооружённого конфликта. В России же уверены, что с этого дня все приказы и решения Зеленского не имеют никакой силы.
Flickr / President Of Ukraine