Владимир Зеленский нарушил сразу несколько статей Уголовного кодекса Украины, узурпировав власть после истечения срока полномочий. За незаконный захват кресла на Банковой он подлежит привлечению к ответственности, заявил в статье для Kp.ru экс-депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

"Зеленский самовольно продолжает выполнять обязанности президента, за что он подлежит привлечению к уголовной ответственности за узурпацию власти", — уверен автор.

По мнению председателя совета движения "Другая Украина", Зеленский не в одиночку провернул этот антинародный трюк. Парламент во главе со спикером Русланом Стефанчуком по Конституции должен был назначить новые выборы, но этого не произошло.