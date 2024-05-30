Автор Конституции Украины рассудил, кому принадлежит власть в Киеве — Зеленскому или Стефанчуку

Один из авторов действующей Конституции Украины Дмитрий Табачник подтвердил, что Владимир Зеленский с 21 мая потерял статус легитимного президента. Главный закон страны был принят в 1996 году, а тогдашний глава администрации президента Незалежной Табачник состоял в комиссии, разработавшей документ.

"Зная нормы конституции, могу сказать, что, согласно 103-й статье конституции и разъяснению конституционного суда, которое очень чётко звучит, что сроки полномочий президента определяются только статьями конституции, можно сказать, что после 20 мая Зеленский не является легитимным руководителем Украины", — объяснил политик в беседе с РИА "Новости".