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Регион
30 мая, 13:29
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Автор Конституции Украины рассудил, кому принадлежит власть в Киеве — Зеленскому или Стефанчуку

Автор Конституции Украины Табачник заявил, что Зеленский с 21 мая нелегитимен

Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук. Обложка © Telegram / Zelenskiy Official / Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ruslan Stefanchuk

Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук. Обложка © Telegram / Zelenskiy Official / Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ruslan Stefanchuk

Один из авторов действующей Конституции Украины Дмитрий Табачник подтвердил, что Владимир Зеленский с 21 мая потерял статус легитимного президента. Главный закон страны был принят в 1996 году, а тогдашний глава администрации президента Незалежной Табачник состоял в комиссии, разработавшей документ.

"Зная нормы конституции, могу сказать, что, согласно 103-й статье конституции и разъяснению конституционного суда, которое очень чётко звучит, что сроки полномочий президента определяются только статьями конституции, можно сказать, что после 20 мая Зеленский не является легитимным руководителем Украины", — объяснил политик в беседе с РИА "Новости".

Он подчеркнул, что иная трактовка здесь исключена. Табачник уверен, что правовая нелегитимность Зеленского сейчас была создана искусственно, чтобы затруднить мирные переговоры с Россией. Среди наиболее заинтересованных в этом сторон политик назвал Британию. Целью Лондона он считает желание затянуть боевые действия и истощать не только Россию, но и своего любимого старшего союзника — США.

Таким образом, Табачник подтвердил слова российского лидера Владимира Путина, который объяснил, что полномочия Зеленского на посту президента истекли после 20 мая. Он обратил внимание на 111-ю статью Конституции Незалежной. Она гласит, что после истечения полномочий президента верховная власть в стране должна быть передана спикеру парламента Руслану Стефанчуку. Однако сам председатель Рады признался, что сейчас не готов пойти против Зеленского.

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Андрей Бражников
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