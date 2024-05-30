Автор Конституции Украины рассудил, кому принадлежит власть в Киеве — Зеленскому или Стефанчуку
Автор Конституции Украины Табачник заявил, что Зеленский с 21 мая нелегитимен
Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук. Обложка © Telegram / Zelenskiy Official / Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ruslan Stefanchuk
Один из авторов действующей Конституции Украины Дмитрий Табачник подтвердил, что Владимир Зеленский с 21 мая потерял статус легитимного президента. Главный закон страны был принят в 1996 году, а тогдашний глава администрации президента Незалежной Табачник состоял в комиссии, разработавшей документ.
"Зная нормы конституции, могу сказать, что, согласно 103-й статье конституции и разъяснению конституционного суда, которое очень чётко звучит, что сроки полномочий президента определяются только статьями конституции, можно сказать, что после 20 мая Зеленский не является легитимным руководителем Украины", — объяснил политик в беседе с РИА "Новости".
Он подчеркнул, что иная трактовка здесь исключена. Табачник уверен, что правовая нелегитимность Зеленского сейчас была создана искусственно, чтобы затруднить мирные переговоры с Россией. Среди наиболее заинтересованных в этом сторон политик назвал Британию. Целью Лондона он считает желание затянуть боевые действия и истощать не только Россию, но и своего любимого старшего союзника — США.
Таким образом, Табачник подтвердил слова российского лидера Владимира Путина, который объяснил, что полномочия Зеленского на посту президента истекли после 20 мая. Он обратил внимание на 111-ю статью Конституции Незалежной. Она гласит, что после истечения полномочий президента верховная власть в стране должна быть передана спикеру парламента Руслану Стефанчуку. Однако сам председатель Рады признался, что сейчас не готов пойти против Зеленского.