В Кремле не стали настаивать на разжаловании Зеленского из президентов в СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о праве журналистов самим выбирать, называть ли Владимира Зеленского президентом Украины после истечения его полномочий. По его мнению, СМИ могут поступать так, как считают целесообразным.

"Вы журналист. Вы можете называть так, как вам представляется это целесообразным. Вас в этом не ограничивают", — сказал на брифинге Песков на просьбу корреспондента рассказать об отношении Кремля к тому, что Зеленского пресса всё ещё величает президентом Украины.