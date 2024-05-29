В Кремле не стали настаивать на разжаловании Зеленского из президентов в СМИ
Песков заявил о праве СМИ решать, называть ли Зеленского президентом Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о праве журналистов самим выбирать, называть ли Владимира Зеленского президентом Украины после истечения его полномочий. По его мнению, СМИ могут поступать так, как считают целесообразным.
"Вы журналист. Вы можете называть так, как вам представляется это целесообразным. Вас в этом не ограничивают", — сказал на брифинге Песков на просьбу корреспондента рассказать об отношении Кремля к тому, что Зеленского пресса всё ещё величает президентом Украины.
Он напомнил, что по этой теме сейчас ведётся дискуссия, существуют разные точки зрения. Своё мнение по ней неоднократно высказывал и президент России Владимир Путин. Однако, как подчеркнул Песков, в любом случае это прежде всего тема для юридической квалификации правовой системы самой Украины.
Напомним, днём ранее Путин заявил, что верховная власть на Украине должна быть передана спикеру парламента Руслану Стефанчуку в связи с истечением полномочий Зеленского. Он отметил, что украинская конституция предусматривает продление полномочий Верховной рады на период действия военного положения. О президенте в основном законе такого не сказано. Однако сам Стефанчук позже выступил с заявлением, из которого следует, что он не готов пойти против Зеленского.
Telegram / Zelenskiy Official