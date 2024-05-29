В Госдуме заявили о государственном преступлении Зеленского
Володин: Зеленский совершил государственное преступление, захватив власть
Владимир Зеленский. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official
Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истёк, поэтому его пребывание во главе государства с 21 мая противоречит конституции Украины. Он совершил государственное преступление, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Зеленский вне закона. На Украине кризис власти. У президента Зеленского закончился срок полномочий. В соответствии с нормами конституции Украины исполнение обязанностей президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового президента должно возлагаться на председателя Верховной рады. Конституция Украины гласит, что продление полномочий президента, кроме как через выборы, невозможно. Всё иное — государственное преступление. Именно его совершил Зеленский", — объясняет Володин у себя в телеграм-канале.
Он прокомментировал и высказывание председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, который отказался от исполнения предписаний главного закона Украины, объясняя это тем, что Зеленский должен исполнять обязанности президента "непрерывно и дальше". Это противоречит конституции Украины и является захватом власти, подчеркнул Володин.
По мнению председателя Госдумы, сейчас иностранные лидеры оказались в сложном положении: хотя встречаться с бывшим президентом Зеленским им законом не запрещается, международные соглашения и договоры с ним уже юридической силы иметь не будут. Володин видит для них в этом угрозу невозврата денежных средств и многие другие проблемы.
Напомним, Владимир Зеленский перестал быть легитимным украинским лидером 20 мая. После истечения полномочий президента верховная власть в стране должна быть передана спикеру парламента Руслану Стефанчуку, говорил ранее российский лидер Владимир Путин, обратив внимание на 111-ю статью конституции Незалежной.