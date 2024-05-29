В Госдуме заявили о государственном преступлении Зеленского

Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истёк, поэтому его пребывание во главе государства с 21 мая противоречит конституции Украины. Он совершил государственное преступление, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Зеленский вне закона. На Украине кризис власти. У президента Зеленского закончился срок полномочий. В соответствии с нормами конституции Украины исполнение обязанностей президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового президента должно возлагаться на председателя Верховной рады. Конституция Украины гласит, что продление полномочий президента, кроме как через выборы, невозможно. Всё иное — государственное преступление. Именно его совершил Зеленский", — объясняет Володин у себя в телеграм-канале.

Он прокомментировал и высказывание председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, который отказался от исполнения предписаний главного закона Украины, объясняя это тем, что Зеленский должен исполнять обязанности президента "непрерывно и дальше". Это противоречит конституции Украины и является захватом власти, подчеркнул Володин.