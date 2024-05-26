Володин: Украинские солдаты могут возвращаться с фронта домой, так как приказы Зеленского незаконны Володин: Любые соглашения с Зеленским недействительны 26 мая, 07:46 Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский отменил выборы из-за страха потерять власть и, согласно Конституции Украины, больше не является легитимным президентом. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, отныне Зеленский не может объявлять мобилизацию, отправлять граждан на фронт и принимать какие-либо решения как глава государства, а значит, все его приказы недействительны.

"Мобилизованные на основании незаконных решений граждане Украины сегодня должны вернуться домой — Зеленский нелегитимен, он не может давать приказы. Народ Украины — единственный источник власти в стране, который находится в заложниках у диктатора-марионетки", — написал он в телеграм-канале.

Володин призвал всех понять это — и на Украине, и за её пределами, прежде всего европейских лидеров. По словам политика, отныне все соглашения с Зеленским недействительны и в будущем могут быть оспорены.

Авторы Матвей Константинов