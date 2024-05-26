В Киеве рассказали, как Байден устроил "холодный душ" Зеленскому

Отказ действующего американского лидера Джо Байдена посетить организованный киевским режимом саммит в Швейцарии может отрезвить украинские власти. Глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу "Вышка" заявил, что тем самым Вашингтон показывает Киеву, где его место на международной арене.

"Это холодный душ (для Владимира Зеленского. — Прим. Life.ru). <…> Соединённые Штаты дают понять Украине, что для них внутренняя повестка значительно важнее, чем вопрос Украины", — отметил эксперт.

Политолог подчеркнул, что Зеленский слишком поверил в то, что мир вращается вокруг Незалежной, поэтому такое решение хозяина Белого дома должно заставить его задуматься об истинном статусе Украины в мире. Бондаренко подчеркнул, что Вашингтон тем самым также дал понять, что с лёгкостью бросит своих так называемых "украинских партнёров", если те будут мешать предвыборной кампании Байдена.

"Соединённые Штаты попросту сделают всё, чтобы эту войну закончить, невзирая на то, совпадает ли их мнение об окончании конфликта с планами Украины", — уточнил политолог.