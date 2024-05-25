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Регион
25 мая, 11:10

"Нет смысла": Политолог объяснил отказ Байдена от поездки на "мирный саммит" по Украине

Эксперт Блохин: Внутренняя политика США для Байдена важнее, чем Украина

Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Для президента США Джо Байдена в приоритете стоит внутренняя политика, а не Украина. Такое мнение выразил политолог-американист Константин Блохин, комментируя отказ Байдена от участия в "мирном саммите" по Незалежной в Швейцарии.

Эксперт отметил, что ситуация не изменится даже при отсутствии американского лидера на саммите. По его словам, в этом нет никакой фантастики или чего-то сверхъестественного.

"Понятно, что для Байдена внутренняя политика США и предвыборная кампания находятся на более важном месте, чем Украина. Украина это лишь инструмент сдерживания России, не более того. А этим уже будут заниматься [совсем] другие лица. [Для Байдена] главным приоритетом, конечно, является внутренняя политика США", пояснил политолог в беседе с "Царьградом".

Между тем Байден, по мнению политолога Дмитрия Журавлёва, отказался от участия в конференции по Украине из-за отсутствия смысла. По его словам, подобное мероприятие без участия России может иметь только одну задачу — объявление в широком смысле слова войны российскому государству.

"А Америка, американский избиратель принципиально против. Он нас не любит, но живёт по логике: русские плохие, но воевать с ними нельзя. Если Байден сейчас поучаствует в конференции, где нас будут поливать, но это закончится ничем, то тогда он потеряет лицо", — отметил Журавлёв.

По его словам, участие Байдена в конференции также может закончиться эскалацией конфликта. И в этом случае он "потеряет голову", так как никто не будет голосовать за призывающего к войне президента, пояснил политолог.

Эксперт дополнил, что никто даже не будет спрашивать, как Владимир Зеленский сможет обойтись без Байдена. Журавлёв задаётся вопросом, сможет ли потенциальный новый лидер Украины "подлизаться" к американскому коллеге. Политолог напомнил, как в своё время Зеленский сдавал Байдена Дональду Трампу — именно от него экс-президент США получил сведения по Байдену-младшему. А после он сдавал Трампа самому Байдену.

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О том, что Байден пропустит разрекламированный "саммит мира" по Украине в Швейцарии, стало известно 24 мая. Вместо конференции лидер США проведёт мероприятие по сбору средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии.

Напомним, швейцарский саммит по Украине состоится 15–16 июня в Бюргенштоке, Россия туда не приглашена. Там будет обсуждаться "формула мира" Владимира Зеленского, которую он уже долгое время пытается продвигать. По его словам, мирная конференция нужна для давления на РФ. В Кремле уверены, что встреча обречена на провал и такой сценарий станет началом конца для режима Владимира Зеленского.

Дарья Нарыкова
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