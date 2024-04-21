В 2014 году на Украине был совершён государственный переворот, после чего страна погрязла в глубоком политико-экономическом кризисе. В 2019-м страну возглавил Владимир Зеленский, выступавший с критикой прежнего руководства и программой антивоенной направленности. На тот момент многим казалось, что Зеленский является единственным спасением для Незалежной. Политолог и член экспертного клуба "Дигория" Константин Булавицкий рассказал в беседе с Life.ru о пяти обещаниях, которые давал Зеленский, но так их и не выполнил.

"Во-первых, обещание прекратить конфликт в Донбассе, начатый в 2014 году. В короткий период после избрания Зеленского действительно были определённые подвижки, направленные на мирное урегулирование конфликта. Однако конфликт всё равно продолжился, что впоследствии и привело к началу Россией специальной военной операции. Началась активная военная мобилизация населения и рост взаимодействия с НАТО, что находится в прямом противоречии с упомянутым обещанием Зеленского", — подчеркнул эксперт.

Булавицкий напомнил о втором обещании, которое касалось стабилизации экономической обстановки. В настоящее время Украина входит в список беднейших государств Европы, хотя на момент появления считалась первой республикой Советского Союза по экономическому развитию. Зеленский также обещал вернуть демократические институты. В результате, напомнил собеседник Life.ru, недавний запрет на проведение выборов является демонстрацией антидемократической политики киевского режима.

"В-четвёртых, снижение уровня коррупции. В апреле 2017 года международная аудиторская компания EY поставила Украину на первое место в мире по уровню коррупции среди 41 исследуемой страны. Украина по уровню коррупции обогнала даже страны Африки! Ситуация за время [управления страной] Зеленского только усугубилась. Можно с полной уверенностью сказать, что сегодня Украина — это не демократия, а клептократия", — пояснил Булавицкий.