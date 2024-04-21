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21 апреля, 16:50

Политолог рассказал о пяти предвыборных обещаниях Зеленского, которые он так и не выполнил

Эксперт Булавицкий: Зеленский на выборах обещал прекратить конфликт в Донбассе

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В 2014 году на Украине был совершён государственный переворот, после чего страна погрязла в глубоком политико-экономическом кризисе. В 2019-м страну возглавил Владимир Зеленский, выступавший с критикой прежнего руководства и программой антивоенной направленности. На тот момент многим казалось, что Зеленский является единственным спасением для Незалежной. Политолог и член экспертного клуба "Дигория" Константин Булавицкий рассказал в беседе с Life.ru о пяти обещаниях, которые давал Зеленский, но так их и не выполнил.

"Во-первых, обещание прекратить конфликт в Донбассе, начатый в 2014 году. В короткий период после избрания Зеленского действительно были определённые подвижки, направленные на мирное урегулирование конфликта. Однако конфликт всё равно продолжился, что впоследствии и привело к началу Россией специальной военной операции. Началась активная военная мобилизация населения и рост взаимодействия с НАТО, что находится в прямом противоречии с упомянутым обещанием Зеленского", — подчеркнул эксперт.

Булавицкий напомнил о втором обещании, которое касалось стабилизации экономической обстановки. В настоящее время Украина входит в список беднейших государств Европы, хотя на момент появления считалась первой республикой Советского Союза по экономическому развитию. Зеленский также обещал вернуть демократические институты. В результате, напомнил собеседник Life.ru, недавний запрет на проведение выборов является демонстрацией антидемократической политики киевского режима.

"В-четвёртых, снижение уровня коррупции. В апреле 2017 года международная аудиторская компания EY поставила Украину на первое место в мире по уровню коррупции среди 41 исследуемой страны. Украина по уровню коррупции обогнала даже страны Африки! Ситуация за время [управления страной] Зеленского только усугубилась. Можно с полной уверенностью сказать, что сегодня Украина — это не демократия, а клептократия", — пояснил Булавицкий.

Кроме того, главарь киевского режима обещал исправить демографический коллапс. По словам эксперта, с окончанием Майдана демографическая ситуация на Украине только ухудшалась. На момент начала спецоперации, по украинским данным, численность населения страны опустилась ниже 30 миллионов человек, а за пределами Незалежной находились 8,6 миллиона украинцев. Булавицкий дополнил, что в 2019 году у Украины ещё было будущее, а после 21 мая этого года страна будет лишь неонацистской структурой, служащей плацдармом для проведения антироссийской политики.

Медведчук заявил, что Зеленский станет последним президентом Украины
Медведчук заявил, что Зеленский станет последним президентом Украины

А ранее Life.ru рассказывал, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный, экс-президент Украины Пётр Порошенко и депутаты Рады могут ополчиться против Зеленского после 20 мая. Именно в этот день на Украине истекают его полномочия. Выборы так и не прошли, а в Верховной раде подписали декларацию о недопустимости их организации до окончания военного положения. В документе указывается, что это возможно лишь через шесть месяцев после его отмены. В Кремле пояснили, что будут анализировать ситуацию с легитимностью Зеленского, а глава МИД России Сергей Лавров предположил, что обсуждать это, может быть, и вовсе "не потребуется".

Дарья Нарыкова
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