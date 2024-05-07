"Остаётся дождаться команды "фас": Экс-депутат Рады назвал два сценария свержения Зеленского

Смена власти на Украине возможна одним из двух сценариев: либо через революцию в парламенте, либо через митинги на улице. Таким мнением поделился бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

Он пояснил, что для реализации первого сценария необходимо будет сместить спикера украинского кабмина Руслана Стефанчука, который предан Владимиру Зеленскому. После этого, по словам Килинкарова, "игла, на которой держится нынешняя киевская власть, рухнет". Свергнуть Зеленского также можно и через внутренние недовольства граждан Незалежной, отметил экс-нардеп. Единственным сдерживающим фактором являются американцы и британцы, которые держат под контролем украинскую оппозицию. Тем не менее недовольных сейчас в стране гораздо больше, чем кажется — остаётся дождаться лишь команды "фас", считает бывший парламентарий. Как добавил Килинкаров, на Западе будут искать на замену Зеленскому более сговорчивого политика, с которым российская сторона согласится сесть за стол переговоров.

"Возбуждение Россией уголовных дел в отношении Зеленского, [экс-президента Украины Петра] Порошенко и всех остальных — это сигнал Западу, что с этими людьми мы точно разговаривать не будем. <...> Запад будет подбирать людей, которые по своим характеристикам подходят для реализации будущих задач, которые не запятнаны кровью, войной, например, тот же [экс-спикер Верховной рады Дмитрий] Разумков. Он всё это время был где-то в тени, особо не светился нигде. Как и [глава партии "Батьковщина" Юлия] Тимошенко", — резюмировал Килинкаров в беседе с URA.ru.