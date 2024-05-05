Порошенко порассуждал о статье для своего объявления в розыск в России
Порошенко посчитал, что его объявление в розыск МВД РФ — "почти боевая награда"
Пётр Порошенко. Обложка © ТАСС / AP / Vadim Ghirda
Объявление бывшего украинского президента Петра Порошенко в розыск Министерством внутренних дел России можно считать "почти боевой наградой" за его "любовь к Украине и патриотизм". Пост с бравадой политик опубликовал в соцсетях.
"Статья не указана, поэтому надеюсь, что за патриотизм и любовь к Украине. Это признание и почти боевая награда. В конце концов, всё, что делал в последние годы, получило высокую оценку", — заявил Порошенко.
Напомним, что 4 мая МВД России объявило в розыск главу киевского режима Владимира Зеленского в рамках одной из статей УК РФ. Вскоре после этого в базе полиции появилась аналогичная запись и о Петре Порошенко. Также в розыск были объявлены главком Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк и бывший и.о. министра обороны Незалежной Михаил Коваль.