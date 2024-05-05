Порошенко порассуждал о статье для своего объявления в розыск в России

Объявление бывшего украинского президента Петра Порошенко в розыск Министерством внутренних дел России можно считать "почти боевой наградой" за его "любовь к Украине и патриотизм". Пост с бравадой политик опубликовал в соцсетях.

"Статья не указана, поэтому надеюсь, что за патриотизм и любовь к Украине. Это признание и почти боевая награда. В конце концов, всё, что делал в последние годы, получило высокую оценку", — заявил Порошенко.