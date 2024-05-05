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5 мая, 05:20

Порошенко порассуждал о статье для своего объявления в розыск в России

Порошенко посчитал, что его объявление в розыск МВД РФ — "почти боевая награда"

Пётр Порошенко. Обложка © ТАСС / AP / Vadim Ghirda

Пётр Порошенко. Обложка © ТАСС / AP / Vadim Ghirda

Объявление бывшего украинского президента Петра Порошенко в розыск Министерством внутренних дел России можно считать "почти боевой наградой" за его "любовь к Украине и патриотизм". Пост с бравадой политик опубликовал в соцсетях.

"Статья не указана, поэтому надеюсь, что за патриотизм и любовь к Украине. Это признание и почти боевая награда. В конце концов, всё, что делал в последние годы, получило высокую оценку", заявил Порошенко.

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Напомним, что 4 мая МВД России объявило в розыск главу киевского режима Владимира Зеленского в рамках одной из статей УК РФ. Вскоре после этого в базе полиции появилась аналогичная запись и о Петре Порошенко. Также в розыск были объявлены главком Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк и бывший и.о. министра обороны Незалежной Михаил Коваль.

Юрий Лысенко
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