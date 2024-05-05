Объявив в розыск главу киевского режима Владимира Зеленского, российское МВД послало ему ясный сигнал о том, что в глазах Москвы он "преступник чистой воды" и переговоров с ним вести не станут. Такое заявление сделал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) Российской Федерации по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

"Объявление хриплого диктатора в розыск — это чёткий сигнал с нашей стороны, что с ним никто вести переговоры не намерен, так как он для нас чистой воды преступник", — рассказал общественник в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что такие решения говорят о том, что ни Зеленскому, ни объявленному в розыск вскоре после него экс-президенту Незалежной Петру Порошенко больше не сойдут с рук их преступления, а время, когда можно было договориться, безвозвратно упущено. Теперь всё будет по максимальной строгости, особенно для бывшего комика, который, как и его предшественник, может шутить, что им нет дела до решений МВД РФ, но это всего лишь хорошая мина при плохой игре — оба понимают, что обратный отсчёт для них стал идти быстрее.

Рогов напомнил, что виновником разгоревшейся в Донбассе войны в 2014 году является именно Порошенко. Зеленский же, который обещал погасить конфликт, а вместо этого саботировал Минские соглашения, повинён в дальнейшей эскалации боевых действий, унёсших множество человеческих жизней.