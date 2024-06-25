Лидера "независимой Ичкерии" обвиняют в создании террористического батальона для ВСУ

Самовольно провозгласивший себя лидером "независимой Чеченской Республики Ичкерия" Ахмед Закаев* в России обвиняется по двум статьям УК РФ. Как передаёт ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, в частности, он создал террористический батальон для ВСУ.

Следствие считает, что Закаев* совершил преступные деяния, предусмотренные ст. 205.4 УК РФ "Организация террористического сообщества и участие в нём", ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

Журналисты рассказали, что в июле 2022 года Закаев* вместе со своими сообщниками создал террористическое сообщество "Отдельный батальон особого назначения Министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия в составе иностранного легиона Украины". В настоящее время он заочно арестован, а также вместе со своим сподвижником Мурадом Юсуповым* объявлен в международный розыск. Дело, по которому они проходят, передано в суд.

Ранее глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил ввести смертную казнь для террористов. Политический деятель также считает, что их родственников надо увольнять с госслужбы.