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24 июня, 13:04

Миронов предложил смертную казнь для террористов

Сергей Миронов. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

Сергей Миронов. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил ввести смертную казнь для террористов, а их родственников увольнять с госслужбы. Так он прокомментировал теракты в Дагестане.

"Реакция государства должна быть только одна: для террористов — смертная казнь, для их пособников — тюрьма, для их родных и близких — увольнение с госслужбы и пожизненный запрет на работу в органах власти. Иначе мы эту гидру не победим", — сказал журналистам Миронов.

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Напомним, вчера, 23 июня, в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики открыли стрельбу прямо на улице, но скрыться не смогли, были заблокированы полицией и ликвидированы. По последним данным, в результате нападений террористов погибло 20 человек, пострадало 46. При этом ликвидировано пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана.

Александра Вишнякова
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