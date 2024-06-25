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25 июня, 12:16

На Украине заключённые, согласившиеся вступить в ВСУ, сбежали из учебного центра, пишут СМИ

Шесть заключённых сбежали из учебного центра ВСУ в Черниговской области

Шестеро заключённых, которые согласились вступить в ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области. Об этом пишет ряд украинских СМИ.

Предварительно известно, что они в военной форме и вооружены. Речь идёт о 169-м учебном центре имени князя Ярослава Мудрого, который находится в посёлке Десна Черниговской области.

Командование воинской части сообщило о произошедшем командирам подразделений учебного центра. Дальнейшее местонахождение сбежавших неизвестно. При этом в ВСУ чуть позже начали опровергать появившуюся информацию.

В начале мая Владимир Зеленский подписал закон о продлении мобилизации и военного положения в Незалежной в 11-й раз. При этом на службу теперь пытаются призвать всех подряд. Из-за печального положения украинской армии Киев решил пускать на фронт осуждённых за нетяжкие преступления, а также людей с психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. В городах страны проходят так называемые силовые мобилизации, а предприятия ВПК жалуются, что забирают даже их сотрудников.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Иван Косицын
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