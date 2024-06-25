На Украине заключённые, согласившиеся вступить в ВСУ, сбежали из учебного центра, пишут СМИ

Шестеро заключённых, которые согласились вступить в ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области. Об этом пишет ряд украинских СМИ.

Предварительно известно, что они в военной форме и вооружены. Речь идёт о 169-м учебном центре имени князя Ярослава Мудрого, который находится в посёлке Десна Черниговской области.