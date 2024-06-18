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18 июня, 14:09

"У одного варикоз, у другого почки": Комбат ВСУ пожаловался на возрастных бойцов

Комбат ВСУ Юрин пожаловался на непригодность бойцов из-за возраста

Средний возраст военнослужащего 7-го стрелкового батальона 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ составляет более 50 лет, в таком возрасте уже трудно воевать. На это посетовал командир батальона украинских войск Александр Юрин. Он рассказал, что его самому старшему подчинённому 59 лет — мужчина попал в первую волну добровольцев.

"У одного варикоз, у другого почки, у третьего проблемы с позвоночником, у четвёртого с сердцем. Это сказывается, когда надо выдвигаться на позицию за четыре-пять километров, ещё и нести на себе боезапас и воду на много дней", — сказал украинский военный в беседе с изданием "Общественное".

В настоящее время подразделение Юрина находится на восточном направлении обороны. Подобная ситуация с комплектацией наблюдается и в других подразделениях ВСУ.

В начале мая Владимир Зеленский подписал закон о продлении мобилизации и военного положения в Незалежной в 11-й раз. При этом на службу теперь пытаются призвать всех подряд. Из-за печального положения украинской армии Киев решил пускать на фронт осуждённых за нетяжкие преступления, а также людей с психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. В городах страны проходят так называемые силовые мобилизации, а предприятия ВПК жалуются, что забирают даже их сотрудников.

Путин назвал средний возраст командующих в ВС России
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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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