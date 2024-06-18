Средний возраст военнослужащего 7-го стрелкового батальона 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ составляет более 50 лет, в таком возрасте уже трудно воевать. На это посетовал командир батальона украинских войск Александр Юрин. Он рассказал, что его самому старшему подчинённому 59 лет — мужчина попал в первую волну добровольцев.

"У одного варикоз, у другого почки, у третьего проблемы с позвоночником, у четвёртого с сердцем. Это сказывается, когда надо выдвигаться на позицию за четыре-пять километров, ещё и нести на себе боезапас и воду на много дней", — сказал украинский военный в беседе с изданием "Общественное".