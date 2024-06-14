Путин назвал средний возраст командующих в ВС России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками программы "Время героев" заявил о существенном омоложении в вооружённых силах (ВС) страны. Так, по его словам, командующие армиями в среднем достигли 50-летнего возраста, командующие дивизиями — 46 лет.

"В военном деле — это, конечно, не только БК (боекомплект. — Прим. Life.ru) беречь, это прежде всего людей беречь, это важно, конечно, для командного состава. <...> У нас сейчас в целом это получается. У нас командующие округами, а соответственно, группировками — в среднем 56 лет, командующий армией — 50 лет, командующий дивизией — в среднем 46 лет", — отметил глава государства.