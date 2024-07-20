При атаках ВСУ в Белгородской области за сутки пострадали шесть человек
Шесть жителей Белгородской области пострадали при обстрелах ВСУ 19 июля
За минувший день шесть жителей Белгородской области пострадали при обстрелах со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Пять человек из Шебекино, два человека находятся сейчас в реанимации в тяжёлом состоянии, но, по заверению врачей, их жизни ничего не угрожает", — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Состояние пострадавших стабильное. Глава региона планирует 20 июля посетить больницу, где находятся мирные граждане.
Напомним, вечером 19 июля ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области. Изначально сообщалось о трёх пострадавших. Также сгорело два частных дома.
Telegram / Настоящий Гладков