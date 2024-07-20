При атаках ВСУ в Белгородской области за сутки пострадали шесть человек

За минувший день шесть жителей Белгородской области пострадали при обстрелах со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пять человек из Шебекино, два человека находятся сейчас в реанимации в тяжёлом состоянии, но, по заверению врачей, их жизни ничего не угрожает", — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.