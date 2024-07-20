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20 июля, 18:44

Жителей Белгородской области призвали не трогать опасные "колокольчики"

Гладков: В Белгородской области после обстрелов найдено более 100 суббоеприпасов

Всего за несколько дней на территории Белгородской области было найдено свыше 100 таких "колокольчиков". Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Всего за несколько дней на территории Белгородской области было найдено свыше 100 таких "колокольчиков". Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

После украинских обстрелов в городе Шебекино и селе Новая Таволжанка Белгородской области были обнаружены свыше 100 суббоеприпасов, которые с виду напоминают колокольчики. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"После последних обстрелов со стороны ВСУ на территории города Шебекино и села Новая Таволжанка найдены суббоеприпасы. За несколько дней военные, сапёры и спасатели обнаружили более 100 таких взрывоопасных предметов, так называемых "колокольчиков", — написал он в телеграм-канале.

Гладков призвал не трогать такие "колокольчики" при обнаружении, а немедленно звонить по номеру 112. Подобные боеприпасы могут находиться в любом районе приграничья, предупредил губернатор.

Ранее сообщалось, что семь жителей Шебекино доставлены в больницу после очередного обстрела со стороны ВСУ. Повреждения получили жилые дома, промышленное предприятие и два коммерческих объекта.

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Наталья Демьянова
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