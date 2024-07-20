Жителей Белгородской области призвали не трогать опасные "колокольчики"

После украинских обстрелов в городе Шебекино и селе Новая Таволжанка Белгородской области были обнаружены свыше 100 суббоеприпасов, которые с виду напоминают колокольчики. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"После последних обстрелов со стороны ВСУ на территории города Шебекино и села Новая Таволжанка найдены суббоеприпасы. За несколько дней военные, сапёры и спасатели обнаружили более 100 таких взрывоопасных предметов, так называемых "колокольчиков", — написал он в телеграм-канале.

Гладков призвал не трогать такие "колокольчики" при обнаружении, а немедленно звонить по номеру 112. Подобные боеприпасы могут находиться в любом районе приграничья, предупредил губернатор.