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20 июля, 12:52

Семь человек пострадали при обстреле Шебекина со стороны ВСУ

Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Семь человек пострадали при обстреле Шебекина со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Четверо из них получили осколочные ранения при попадании снаряда по промышленному предприятию, ещё одна женщина в момент атаки находилась в многоквартирном доме.

Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"Все они доставлены в Шебекинскую ЦРБ. В настоящее время врачи районной больницы обследуют их и оказывают всю необходимую помощь. Ещё двоих, мужчину с непроникающими ранениями руки и живота и женщину с баротравмой, бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода", — написал чиновник в телеграм-канале.

  • Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

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Среди материальных потерь: выбитые окна, повреждённые балконные плиты, фасады и стены в двух многоквартирных домах. Две квартиры получили серьёзные повреждения, а в одном здании загорелся газопровод. Кроме того, добавил глава региона, на промышленном предприятии повреждены производственное здание, проходная и одна единица спецтехники.

Также пострадали два коммерческих объекта и четыре автомобиля.

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Напомним, вчера, 19 июля, ВСУ снова обстреляли Шебекино. Повреждены три автомобиля. Пострадали пять человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Матвей Константинов
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