Семь человек пострадали при обстреле Шебекина со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Четверо из них получили осколочные ранения при попадании снаряда по промышленному предприятию, ещё одна женщина в момент атаки находилась в многоквартирном доме.

"Все они доставлены в Шебекинскую ЦРБ. В настоящее время врачи районной больницы обследуют их и оказывают всю необходимую помощь. Ещё двоих, мужчину с непроникающими ранениями руки и живота и женщину с баротравмой, бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода", — написал чиновник в телеграм-канале.

Среди материальных потерь: выбитые окна, повреждённые балконные плиты, фасады и стены в двух многоквартирных домах. Две квартиры получили серьёзные повреждения, а в одном здании загорелся газопровод. Кроме того, добавил глава региона, на промышленном предприятии повреждены производственное здание, проходная и одна единица спецтехники.

Также пострадали два коммерческих объекта и четыре автомобиля.