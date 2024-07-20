Семь человек пострадали при обстреле Шебекина со стороны ВСУ
Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Семь человек пострадали при обстреле Шебекина со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Четверо из них получили осколочные ранения при попадании снаряда по промышленному предприятию, ещё одна женщина в момент атаки находилась в многоквартирном доме.
Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
"Все они доставлены в Шебекинскую ЦРБ. В настоящее время врачи районной больницы обследуют их и оказывают всю необходимую помощь. Ещё двоих, мужчину с непроникающими ранениями руки и живота и женщину с баротравмой, бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода", — написал чиновник в телеграм-канале.
Среди материальных потерь: выбитые окна, повреждённые балконные плиты, фасады и стены в двух многоквартирных домах. Две квартиры получили серьёзные повреждения, а в одном здании загорелся газопровод. Кроме того, добавил глава региона, на промышленном предприятии повреждены производственное здание, проходная и одна единица спецтехники.
Также пострадали два коммерческих объекта и четыре автомобиля.
Напомним, вчера, 19 июля, ВСУ снова обстреляли Шебекино. Повреждены три автомобиля. Пострадали пять человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.