Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью

"21 июля текущего года около 15:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области", — уточнили в МО РФ.

Ранее за сутки из-за обстрелов Вооружённых сил Украины в Белгородской области пострадали шесть человек. Двое из них сейчас находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, но врачи уверены, что им удастся выкарабкаться. Сегодня ВСУ атаковали 4 населённых пункта в Белгородской области, ранены двое мужчин.