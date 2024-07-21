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21 июля, 14:09

Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью

Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Над территорией Белгородской области сбит очередной украинский беспилотный летательный аппарат. О пресечённой атаке ВСУ сообщает Министерство обороны России.

"21 июля текущего года около 15:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области", — уточнили в МО РФ.

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Силы ПВО уничтожили 27 украинских БПЛА над двумя российскими регионами

Ранее за сутки из-за обстрелов Вооружённых сил Украины в Белгородской области пострадали шесть человек. Двое из них сейчас находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, но врачи уверены, что им удастся выкарабкаться. Сегодня ВСУ атаковали 4 населённых пункта в Белгородской области, ранены двое мужчин.

Наталья Афонина
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