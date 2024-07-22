Украинский беспилотник убил тракториста и серьёзно ранил его жену в поле под Белгородом

Украинский дрон атаковал трактор, работавший в поле в приграничном селе Устинка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. От полученных ранений мужчина-тракторист скончался на месте, а его жена, которая в момент атаки была с супругом, получила серьёзное ранение, но самостоятельно обратилась в сельскую амбулаторию.

"Роман Александрович работал трактористом при администрации сельского поселения. Был настоящим хозяйственником и ответственным специалистом. Выражаю искренние соболезнования всем его родным и близким", — написал Гладков.