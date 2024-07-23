Над акваторией в Севастополе уничтожили более 15 дронов

Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку свыше 15 беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку БПЛА. По предварительной информации в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников", — написал чиновник в телеграм-канале.

Осколки одного дрона разбили стекло грузовика, второго — упали рядом с домом в районе ещё одного СНТ. Городские объекты не пострадали.