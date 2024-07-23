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23 июля, 01:12

Над акваторией в Севастополе уничтожили более 15 дронов

Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку свыше 15 беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку БПЛА. По предварительной информации в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников", — написал чиновник в телеграм-канале.

Осколки одного дрона разбили стекло грузовика, второго — упали рядом с домом в районе ещё одного СНТ. Городские объекты не пострадали.

Двое водителей получили ранения при атаке дронов в Белгородской области
Двое водителей получили ранения при атаке дронов в Белгородской области

Также ночью силам ПВО пришлось работать в Брянской области, где было уничтожено два украинских беспилотника. Разрушений и пострадавших нет.

Обложка ©

Freepik / Mateus_Andre

Артур Лапсаков
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