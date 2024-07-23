Белоусов обсудил с белгородским губернатором сложную обстановку в приграничье
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Обложка © kremlin.ru
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и министр обороны России Андрей Белоусов обсудили сложную оперативную обстановку в приграничье. Об этом глава региона рассказал у себя в телеграм-канале.
"Только что завершилась встреча с министром обороны РФ Белоусовым Андреем Рэмовичем. Обсудили складывающуюся сложную оперативную обстановку в приграничье Белгородской области и меры усиления защиты населения, имущества и экономики региона", — отметил белгородский губернатор.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские силы ПВО уничтожили восемь беспилотников самолётного типа, с помощью которых украинская армия пыталась провести свои атаки в Белгородской области и над акваторией Чёрного моря.