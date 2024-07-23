Белоусов обсудил с белгородским губернатором сложную обстановку в приграничье

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и министр обороны России Андрей Белоусов обсудили сложную оперативную обстановку в приграничье. Об этом глава региона рассказал у себя в телеграм-канале.

"Только что завершилась встреча с министром обороны РФ Белоусовым Андреем Рэмовичем. Обсудили складывающуюся сложную оперативную обстановку в приграничье Белгородской области и меры усиления защиты населения, имущества и экономики региона", — отметил белгородский губернатор.