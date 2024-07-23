Над Крымом, Брянской и Белгородской областями сбили за ночь 25 беспилотников

Средства противовоздушной обороны сбили за ночь 25 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, над Брянской и Белгородской областями уничтожено по два дрона, 21 сбитый БПЛА пришёлся на Крым и акваторию Чёрного моря.