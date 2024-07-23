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23 июля, 04:29

Над Крымом, Брянской и Белгородской областями сбили за ночь 25 беспилотников

Средства противовоздушной обороны сбили за ночь 25 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, над Брянской и Белгородской областями уничтожено по два дрона, 21 сбитый БПЛА пришёлся на Крым и акваторию Чёрного моря.

Трое мужчин пострадали в белгородском селе Щетиновка после атаки дрона ВСУ
Трое мужчин пострадали в белгородском селе Щетиновка после атаки дрона ВСУ

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки более 15 беспилотниками. Осколки одного дрона разбили стекло грузовика, второго — упали рядом с домом в районе ещё одного СНТ.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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