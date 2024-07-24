Гладков: Беспилотник сбросил взрывчатку у многоэтажки в Грайвороне
В Грайвороне беспилотник сбросил взрывчатку рядом с жилой многоэтажкой. К счастью, никто не пострадал, рассказал в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В городе Грайворон беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал", — сообщил Гладков.
Одна из квартир лишилась окон, информация о последствиях уточняется.
Ранее Белгородская область вновь подверглась атаке украинских беспилотников, ударивших по мирным объектам сразу в трёх населённых пунктах. В посёлке Красное Шебекинского городского округа FPV-дрон врезался в частный дом, оставив его без крыши. В столице района БПЛА сбросил взрывное устройство на автомобили. Повреждениями отделались две легковушки.
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