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23 июля, 23:26

Гладков: Беспилотник сбросил взрывчатку у многоэтажки в Грайвороне

В Грайвороне беспилотник сбросил взрывчатку рядом с жилой многоэтажкой. К счастью, никто не пострадал, рассказал в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В городе Грайворон беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал", — сообщил Гладков.

Одна из квартир лишилась окон, информация о последствиях уточняется.

Мужчина подорвался в опасной зоне в Белгородской области
Мужчина подорвался в опасной зоне в Белгородской области

Ранее Белгородская область вновь подверглась атаке украинских беспилотников, ударивших по мирным объектам сразу в трёх населённых пунктах. В посёлке Красное Шебекинского городского округа FPV-дрон врезался в частный дом, оставив его без крыши. В столице района БПЛА сбросил взрывное устройство на автомобили. Повреждениями отделались две легковушки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Boscorelli

Анатолий Симоненко
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