Гладков: Беспилотник сбросил взрывчатку у многоэтажки в Грайвороне

В Грайвороне беспилотник сбросил взрывчатку рядом с жилой многоэтажкой. К счастью, никто не пострадал, рассказал в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В городе Грайворон беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал", — сообщил Гладков.

Одна из квартир лишилась окон, информация о последствиях уточняется.