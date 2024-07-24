В Курской области украинские беспилотники атаковали неработающее предприятие
Украинские беспилотники атаковали неработающее предприятие во Льгове Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Сколько именно прилетело дронов и были ли пострадавшие, не уточняется.
"После сбросов взрывных устройств на территории возникло возгорание, которое было оперативно потушено пожарной командой", — написал Смирнов в телеграм-канале.
Напомним, в ночь на 24 июля также приходили сообщения об атаке украинского беспилотника на Грайворон Белгородской области. Пострадавших нет. Минобороны отчитывалось об уничтожении трёх дронов в небе над регионом.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / aappp