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24 июля, 05:16

В Курской области украинские беспилотники атаковали неработающее предприятие

Украинские беспилотники атаковали неработающее предприятие во Льгове Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Сколько именно прилетело дронов и были ли пострадавшие, не уточняется.

"После сбросов взрывных устройств на территории возникло возгорание, которое было оперативно потушено пожарной командой", — написал Смирнов в телеграм-канале.

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Напомним, в ночь на 24 июля также приходили сообщения об атаке украинского беспилотника на Грайворон Белгородской области. Пострадавших нет. Минобороны отчитывалось об уничтожении трёх дронов в небе над регионом.

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Shutterstock / FOTODOM / aappp

Матвей Константинов
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