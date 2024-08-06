Трое детей и двое взрослых ранены при атаке ВСУ по курскому городу Суджа

Трое детей и двое взрослых ранены при атаке ВСУ по городу Суджа Курской области. Как сообщил врио главы региона Алексей Смирнов, также серьёзные повреждения получили дома.

Последствия обстрела курского города Суджа, в результате которого ранены пять человек. Фото © Telegram / Алексей Смирнов

Последствия обстрела курского города Суджа, в результате которого ранены пять человек. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

"Сегодня ночью со стороны Украины обстрелян город Суджа. Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь", — написал он в телеграм-канале.