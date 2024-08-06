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6 августа, 03:51

Трое детей и двое взрослых ранены при атаке ВСУ по курскому городу Суджа

Последствия обстрела курского города Суджа, в результате которого ранены пять человек. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Последствия обстрела курского города Суджа, в результате которого ранены пять человек. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Трое детей и двое взрослых ранены при атаке ВСУ по городу Суджа Курской области. Как сообщил врио главы региона Алексей Смирнов, также серьёзные повреждения получили дома.

Последствия обстрела курского города Суджа, в результате которого ранены пять человек. Фото © Telegram / Алексей Смирнов

Последствия обстрела курского города Суджа, в результате которого ранены пять человек. Фото © Telegram / Алексей Смирнов

Последствия обстрела курского города Суджа, в результате которого ранены пять человек. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Последствия обстрела курского города Суджа, в результате которого ранены пять человек. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

"Сегодня ночью со стороны Украины обстрелян город Суджа. Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, серьёзно повреждены несколько жилых домов. Судя по опубликованным Смирновым фото, речь идёт как о частных, так и о многоэтажных домах.

Над Брянской областью уничтожены два украинских БПЛА
Над Брянской областью уничтожены два украинских БПЛА

Как писал Life.ru, сегодня ночью Курская область подверглась атаке БПЛА со стороны ВСУ. Изначально сообщалось о трёх сбитых силами ПВО беспилотниках, позже стало известно об ещё 11 вражеских объектах.

Оксана Попова
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