Трое детей и двое взрослых ранены при атаке ВСУ по курскому городу Суджа
Последствия обстрела курского города Суджа, в результате которого ранены пять человек. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Трое детей и двое взрослых ранены при атаке ВСУ по городу Суджа Курской области. Как сообщил врио главы региона Алексей Смирнов, также серьёзные повреждения получили дома.
Последствия обстрела курского города Суджа, в результате которого ранены пять человек. Фото © Telegram / Алексей Смирнов
Последствия обстрела курского города Суджа, в результате которого ранены пять человек. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
"Сегодня ночью со стороны Украины обстрелян город Суджа. Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь", — написал он в телеграм-канале.
Кроме того, серьёзно повреждены несколько жилых домов. Судя по опубликованным Смирновым фото, речь идёт как о частных, так и о многоэтажных домах.
Как писал Life.ru, сегодня ночью Курская область подверглась атаке БПЛА со стороны ВСУ. Изначально сообщалось о трёх сбитых силами ПВО беспилотниках, позже стало известно об ещё 11 вражеских объектах.