Над Брянской областью уничтожены два украинских БПЛА
Губернатор Богомаз: Два украинских реактивных БПЛА уничтожены в Брянской области
Силы противовоздушной обороны уничтожили над Брянской областью два украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", — написал чиновник в телеграм-канале.
Ранее три украинских БПЛА сбили в Курской области. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
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