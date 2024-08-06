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Регион
6 августа, 03:14

Над Брянской областью уничтожены два украинских БПЛА

Губернатор Богомаз: Два украинских реактивных БПЛА уничтожены в Брянской области

Силы противовоздушной обороны уничтожили над Брянской областью два украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", — написал чиновник в телеграм-канале.

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Ранее три украинских БПЛА сбили в Курской области. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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