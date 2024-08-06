Над Брянской областью уничтожены два украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны уничтожили над Брянской областью два украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", — написал чиновник в телеграм-канале.