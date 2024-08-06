Три украинских беспилотника уничтожено в Курской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Курской областью три украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"В Курской области сбито три украинских БПЛА самолётного типа. Благодарю наших бойцов ПВО!", — написал врио главы региона в телеграм-канале.