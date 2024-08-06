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Регион
6 августа, 00:41

Три украинских беспилотника уничтожено в Курской области

Смирнов: Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника в Курской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Курской областью три украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"В Курской области сбито три украинских БПЛА самолётного типа. Благодарю наших бойцов ПВО!", — написал врио главы региона в телеграм-канале.

В Белгородской области при атаке украинского БПЛА по автобусу погиб мужчина
В Белгородской области при атаке украинского БПЛА по автобусу погиб мужчина

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область, в результате ранения получили пять человек. Для нападения гражданскую инфраструктуру региона украинские формирования использовали беспилотники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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