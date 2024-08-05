Гладков: Пять мирных жителей ранены при обстреле ВСУ Шебекинского округа

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекинский городской округ в Белгородской области, в результате пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Нежеголь в результате атак беспилотников ранены трое: у мужчины и женщины баротравмы, у ещё одного мужчины — слепое осколочное ранение поясницы. Бригады скорой помощи доставляют всех пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода", — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков добавил, что украинский беспилотник атаковал грузовик на участке дороги Белгород — Шебекино — Волоконовка. Автомобиль загорелся, однако пожарные быстро ликвидировали возгорание. В результате атаки пострадал мужчина, его госпитализировали с осколочными ранениями головы, рук и ног. Кроме того, медики оказывают помощь мужчине, который самостоятельно обратился за помощью после очередного обстрела Шебекина.