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5 августа, 11:17

Гладков: Пять мирных жителей ранены при обстреле ВСУ Шебекинского округа

Повреждённая машина после атаки ВСУ в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Повреждённая машина после атаки ВСУ в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекинский городской округ в Белгородской области, в результате пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Нежеголь в результате атак беспилотников ранены трое: у мужчины и женщины баротравмы, у ещё одного мужчины — слепое осколочное ранение поясницы. Бригады скорой помощи доставляют всех пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода", — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков добавил, что украинский беспилотник атаковал грузовик на участке дороги Белгород — Шебекино — Волоконовка. Автомобиль загорелся, однако пожарные быстро ликвидировали возгорание. В результате атаки пострадал мужчина, его госпитализировали с осколочными ранениями головы, рук и ног. Кроме того, медики оказывают помощь мужчине, который самостоятельно обратился за помощью после очередного обстрела Шебекина.

Кроме того, дрон ВСУ атаковал "газель" в селе Нежеголь. У транспортного средства повреждены стёкла и кузов, а осколками посекло стоявшую рядом легковушку. Также, по словам Гладкова, в селе повреждены один частный дом и линия электропередачи. Оперативные службы продолжают работать на местах.

Беспилотник ВСУ атаковал частный дом под Белгородом
Беспилотник ВСУ атаковал частный дом под Белгородом

Ранее Life.ru писал, что ВСУ в ночь на 5 августа атаковали город Шебекино. В результате удара пострадала мирная жительница, её госпитализировали с баротравмой. Утром украинские военные вновь атаковали этот город, в больницу попала ещё одна женщина.

Дарья Нарыкова
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