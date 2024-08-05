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5 августа, 00:03

Гладков: Жительница Шебекина пострадала от атаки ВСУ

ВСУ вновь совершили удар по городу Шебекино. Об этом сообщает в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадала женщина, её с баротравмой увезли в городскую больницу № 2 в Белгороде. Ей оказывают необходимую помощь. Также в трёх многоквартирных домах повреждено остекление. Во дворе одного из зданий из-за прилёта вспыхнули огнём четыре автомобиля. К счастью, пожарным удалось оперативно потушить возгорание. Кроме того, в одном из домов повреждена газовая труба.

"Оперативные и аварийные службы на месте. Информация о последствиях уточняется", — написал Гладков.

Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 80 боеприпасов по Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 80 боеприпасов по Белгородской области

Ранее ВСУ совершили массированный террористический обстрел района центрального рынка в Алёшках Херсонской области. Также киевские солдаты атаковали прилегающие жилые кварталы.

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Life.ru

Анатолий Симоненко
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