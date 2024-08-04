Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 80 боеприпасов по Белгородской области 4 августа, 07:52 Последствия удара ВСУ по Шебекину. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Украинские военные за сутки использовали 40 беспилотников и более 80 снарядов, чтобы нанести удар по территории Белгородской области. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по посёлкам Политотдельский и Разумное, сёлам Беловское, Бочковка, Варваровка, Долбино, Красный Хутор, Никольское, Петровка, Репное, Солохи, Устинка, Черемошное, Шагаровка, Щетиновка и Ясные Зори было выпущено 9 боеприпасов в ходе 3 обстрелов, а также совершены атаки с помощью 17 БПЛА", — уточнил он.

В результате атаки на Белгородский район зафиксированы повреждения у частного дома, гаража, четырёх автомобилей, также пострадали две квартиры в многоэтажке и ЛЭП. В Шебекинском округе под обстрел попали Шебекино, Вознесеновка, Муром, Графовка и Новая Таволжанка, всего зафиксировано попадание 12 снарядов, продолжил губернатор. Здесь ранения получили семь человек, повреждены 5 машин, 56 домов.

В Грайворонском округе украинские удары пришлись по Горьковскому, Безыменово, Дроновке, Козинке, Новостроевке Второй, Новостроевке Первой, Рождественке и Сподарюшино. ВСУ выпустили по объектам 46 боеприпасов. На данный момент известно о разрушениях в трёх частных домах. В Борисовском районе от прилёта пострадала одна местная жительница, у неё диагностирована контузия, добавил Гладков. Кроме того, ВСУ обстреляли несколько сёл в Валуйском и Волоконовском округах, здесь пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что 3 августа ВСУ атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа Белгородской области, применив беспилотники. В результате взрыва один из резервуаров оказался объят огнём. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано.

Авторы Татьяна Миссуми