Нефтебаза загорелась в Белгородской области после прилёта дронов ВСУ
Украинские боевики ранним утром 3 августа атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа Белгородской области, применив беспилотники. В результате взрыва один из резервуаров оказался объят огнём, проинформировал глава региона Вячеслав Гладков.
"Пожарные расчёты оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет", — отчитался губернатор в Telegram.
В Ростовской области тем временем пожарные ликвидируют возгорания складских помещений, атакованных беспилотниками ВСУ. В ночь на 3 августа регион был вынужден отражать атаку более полусотни вражеских дронов.
Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff