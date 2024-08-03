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Регион
3 августа, 03:33

Нефтебаза загорелась в Белгородской области после прилёта дронов ВСУ

Украинские боевики ранним утром 3 августа атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа Белгородской области, применив беспилотники. В результате взрыва один из резервуаров оказался объят огнём, проинформировал глава региона Вячеслав Гладков.

"Пожарные расчёты оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет", — отчитался губернатор в Telegram.

В многоэтажку под Орлом врезались два беспилотника
В многоэтажку под Орлом врезались два беспилотника

В Ростовской области тем временем пожарные ликвидируют возгорания складских помещений, атакованных беспилотниками ВСУ. В ночь на 3 августа регион был вынужден отражать атаку более полусотни вражеских дронов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Илья Пушкарев
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