Свыше 50 украинских дронов атаковали Ростовскую область в ночь на 3 августа
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в ночь на 3 августа регион был атакован 55 украинскими беспилотниками. К счастью, жертв и раненых в результате массированной атаки не зафиксировано.
"В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования", — гласит пост чиновника в Telegram.
До этого Голубев сообщал, что некоторые из вражеских БПЛА ударили по складским объектам в Каменском и Морозовском районах. На месте прилётов возникли возгорания.
А под Орлом этой ночью два беспилотника ВСУ протаранили жилой дом. Видео с моментом столкновения публиковал Life.ru. Ещё три летательных аппарата сбиты или подавлены системами ПВО и РЭБ.
Telegram / Минобороны России