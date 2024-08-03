Свыше 50 украинских дронов атаковали Ростовскую область в ночь на 3 августа

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в ночь на 3 августа регион был атакован 55 украинскими беспилотниками. К счастью, жертв и раненых в результате массированной атаки не зафиксировано.

"В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования", — гласит пост чиновника в Telegram.

До этого Голубев сообщал, что некоторые из вражеских БПЛА ударили по складским объектам в Каменском и Морозовском районах. На месте прилётов возникли возгорания.