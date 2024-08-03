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Регион
3 августа, 02:28

Свыше 50 украинских дронов атаковали Ростовскую область в ночь на 3 августа

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в ночь на 3 августа регион был атакован 55 украинскими беспилотниками. К счастью, жертв и раненых в результате массированной атаки не зафиксировано.

"В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования", — гласит пост чиновника в Telegram.

До этого Голубев сообщал, что некоторые из вражеских БПЛА ударили по складским объектам в Каменском и Морозовском районах. На месте прилётов возникли возгорания.

Шесть украинских дронов поражены системами ПВО над Курской областью
Шесть украинских дронов поражены системами ПВО над Курской областью

А под Орлом этой ночью два беспилотника ВСУ протаранили жилой дом. Видео с моментом столкновения публиковал Life.ru. Ещё три летательных аппарата сбиты или подавлены системами ПВО и РЭБ.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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