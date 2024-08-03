Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 23:43

В многоэтажку под Орлом врезались два беспилотника

Губернатор Клычков: Два БПЛА попали в жилой дом в Орловской области

Орловская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников, два из которых попали в жилой дом. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Украинский беспилотник врезался в многоэтажку под Орлом
Украинский беспилотник врезался в многоэтажку под Орлом

"Друзья, сегодня с 12 часов ночи Орловская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено 3 БПЛА, 2 БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский", — написал чиновник в телеграм-канале.

По его словам, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, возгорание локализовано.

Момент попадания второго беспилотника в дом в орловской деревне Жилина. Видео © Telegram / SHOT

Ранее Life.ru рассказывал, что три украинских дрона уничтожили в Ростовской области. Работа по отражению воздушной атаки продолжается.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров