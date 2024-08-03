В многоэтажку под Орлом врезались два беспилотника

Орловская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников, два из которых попали в жилой дом. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

"Друзья, сегодня с 12 часов ночи Орловская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено 3 БПЛА, 2 БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский", — написал чиновник в телеграм-канале.

По его словам, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, возгорание локализовано.

Момент попадания второго беспилотника в дом в орловской деревне Жилина. Видео © Telegram / SHOT