В Ростовской области силы ПВО уничтожили три беспилотника

Украинские беспилотники совершили массированный налёт на Ростовскую область. Встречать их пришлось дежурным силам ПВО, написал в Telegram глава региона Василий Голубев.

По состоянию на 0:58 расчёты зенитных установок уничтожили уже три дрона. Работа по отражению воздушной атаки продолжается.