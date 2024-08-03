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Регион
2 августа, 22:21

В Ростовской области силы ПВО уничтожили три беспилотника

Украинские беспилотники совершили массированный налёт на Ростовскую область. Встречать их пришлось дежурным силам ПВО, написал в Telegram глава региона Василий Голубев.

По состоянию на 0:58 расчёты зенитных установок уничтожили уже три дрона. Работа по отражению воздушной атаки продолжается.

"Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется", — добавил губернатор.

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А прошлой ночью киевский режим вновь попытался ударить по Севастополю ракетами американского производства ATACMS. К счастью, все четыре боеголовки с кассетной боевой частью были сбиты. Из-за неразорвавшихся суббоеприпасов некоторые улицы города пришлось перекрыть. Обломки одной из ракет и вовсе застряли на техэтаже жилого дома.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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