В Ростовской области силы ПВО уничтожили три беспилотника
Украинские беспилотники совершили массированный налёт на Ростовскую область. Встречать их пришлось дежурным силам ПВО, написал в Telegram глава региона Василий Голубев.
По состоянию на 0:58 расчёты зенитных установок уничтожили уже три дрона. Работа по отражению воздушной атаки продолжается.
"Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется", — добавил губернатор.
А прошлой ночью киевский режим вновь попытался ударить по Севастополю ракетами американского производства ATACMS. К счастью, все четыре боеголовки с кассетной боевой частью были сбиты. Из-за неразорвавшихся суббоеприпасов некоторые улицы города пришлось перекрыть. Обломки одной из ракет и вовсе застряли на техэтаже жилого дома.
Telegram / Минобороны России